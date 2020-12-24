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Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Отмена ПДП. Мэрия не устранила нарушения, выявленные прокуратурой

В Административном суде Бишкека продолжается рассмотрение иска горожан о признании недействительным постановления БГК об утверждении ПДП.

Один из истцов юрист Эрик Ирискулбеков сообщил, что есть дополнение к иску. «На предыдущем заседании ознакомился с представлением горпрокуратуры по ПДП. С ее доводами согласны, поэтому добавляем их к иску», — сказал он.

В частности, по словам юриста, в документе не проработан проект озеленения и он противоречит нормативам Генплана, отсутствуют конкретные нормы этажности. «Что может привести в будущем к коррупционным рискам», — подчеркнул он.

Представитель Бишкекского городского кенеша поинтересовалась у сотрудника прокуратуры, получили ли они ответ от мэрии на свое предписание. «Да, но до сих пор рассматривается. Раз иск дополняется, отмечу: когда проводили проверку, могли внести иск в суд. Но дали время, чтобы муниципалитет, ГПИ могли устранить нарушения. Но прошло много времени. Возникает вопрос, можно ли это устранить», — обратился он к представителям ГПИ и мэрии.

В итоге выяснилось, что муниципалитет обращался в ГПИ с письменным вопросом, возможно ли устранение без выделения дополнительных средств из бюджета. Но до настоящего времени по существу вопрос не решен.

Отметим, что ранее Административный суд Бишкека отказал в удовлетворении заявления горожан о приостановлении действия Проекта детальной планировки центральной части столицы до вступления в силу решения суда по данному делу. 

Прокуратура города выявила недостатки и несоответствия в Проекте детальной планировки центральной части столицы. Доступ к ПДП по непонятным причинам закрыли. Даже суд смог получить его не с первого раза.

ПДП центральной части Бишкека, который столичные депутаты приняли без обсуждения, находится в центре скандала. Пока чиновники пытаются убедить горожан, что их частной собственности ничего не угрожает, в межрайонный суд подали иск об отмене ПДП, ответчиком выступает именно БГК.

Городские власти на встрече с инициативной группой горожан в 24.kg согласились, что Проект детальной планировки нужно доработать.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177880/
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