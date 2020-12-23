Жизнь в миграции. Специальный детский сад и мама за тысячи километров

В Кыргызстане около 2,5 миллиона трудоспособного населения. Из них, по разным данным, около 1 миллиона находятся на заработках за границей, в основном в России.

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Большинство трудовых мигрантов — это молодые мужчины и женщины. Часто они уезжают на чужбину, оставив в КР детей. За малышами присматривают родственники или близкие, те, что постарше, и вовсе могут остаться без присмотра и сами становятся опекунами для младших братьев и сестер.

Не всегда их судьба складывается благополучно. Повезло, если дети живут с родными бабушками и дедушками. Но зачастую бывает, что малышей и пристроить некуда.

В Баткенской области открыли специальное учреждение развития для детей дошкольного и школьного возраста, чьи родители находятся в трудовой миграции. Его директор Гульнара Дербишева рассказала 24.kg об особенностях центра «Мырзайым».

Русский язык в приоритете

Баткенская область лидирует по числу мигрантов, уехавших на заработки в Россию. Почти в каждой третьей семье с малышами один из родителей, а иногда и оба находятся за пределами страны.

Детский образовательный центр «Мырзайым» работает в городе Исфане Баткенской области уже два года. Двухэтажное здание может вместить до 100 детей. Сегодня в центре обучаются 70 воспитанников. ЦОД работает в двух направлениях — детский сад и обучающие курсы для подростков.

Воспитатели здесь ведут уроки, общаясь с детьми, только на русском языке. Об этом их просят сами родители, которые в основном трудятся в России. Мигранты в будущем планируют забрать детей к себе за границу. Они считают, что владеть языком страны пребывания важнее, а родную речь можно изучать и дома в общении с родственниками.

Директор центра пытается переубедить взрослых, рассказывает им о важности государственного, а также считает необходимым изучать и другие языки. Но родители настаивают на своем.

«Я им говорю: вы не должны ставить себе такую цель, мы не готовим будущих мигрантов, а даем образование. Пусть учатся и другим языкам. Поэтому мы углубленно преподаем и английский. Хорошо бы, если дети изучали также турецкий и китайский языки. В будущем обязательно откроются и эти возможности», — считает Гульнара Дербишева.

В одной группе обучаются до 30 ребят: 18 мальчиков и 12 девочек. Находятся они в учреждении с 8.00 до 18.00 пять дней в неделю, в субботу — до обеда.

«Дети у нас, как и в обычном детском саду, учатся, играют, кушают трижды в день, после вкусного обеда «тихий час». Самое главное — условия здесь похожи на домашние. Уютно, тепло, дети даже в холодное время года легко одеты», — рассказывает воспитатель Наргиза Туйчиева.

Забрать нельзя оставить

В детском саду есть три группы: ясли, средняя и подготовительная. В средней группе учится четырехлетний Мезгил. Его папа и мама уехали в Россию на заработки и оставили мальчика на попечение бабушки. Ребенок любит рисовать и общаться со сверстниками.

Фото 24.kg. Четырехлетний Мезгил

В большинстве случаев, уезжая на заработки, детей оставляют бабушкам и дедушкам, а некоторые — родственникам или даже соседям. Нередко малыши оказываются у малознакомых людей. Были случаи, когда над оставленными детьми издевались, применяя физическое и сексуальное давление.

Забрать детей с собой мигранты не могут, условия не те, с малышами забот и хлопот много. Зарабатывать на чужбине и думать о том, куда бы пристроить детей, — задача не из легких. Вот и оставляют их здесь на попечении родных или близких. Тяжело такую разлуку с родителями переносят дети дошкольного возраста.

«Предложение открыть детский сад нам поступило от граждан, которым небезразлична судьбы детей, чьи родители в миграции. Их беспокоил тот факт, что очередь на прием в государственные детсады очень большая, поэтому детям приходится сидеть дома с утра до вечера», — говорит директор ДОЦ.

Все включено

«Мырзайым» — социальное учреждение. Оплата за ребенка символическая, взрослые ежемесячно вносят по 2 тысячи сомов за ребенка. Деньги идут только на зарплаты воспитателей, питание детей и коммунальные платежи.

Одна из особенностей детсада — внедрение энергосберегающих ресурсов. Юных кыргызстанцев учат грамотно использовать в быту солнечную энергию. Недавно при поддержке ПРООН в ДОЦ установили фотоэлектростанцию. Теперь при перебоях со светом в здании тепло и есть горячая вода.Население Исфаны — многонациональное. Детский центр «Мырзайым» посещают юные представители восьми наций в возрасте от одного года до 14 лет. С малышами до семи лет работают по программе детского сада, старшие — посещают специальные двухчасовые уроки по интересам — изучают языки, ораторское искусство и навыки лидерства, познают азы волонтерского движения.

«Трудовая миграция — не единственный путь. Мы стараемся помочь ребенку найти возможности. Читаем вместе хорошие книги, рекомендуем им и дома это делать. К сожалению, не всем взрослым нравится наше стремление... Но мы неустанно говорим о необходимости образования, желания расширять кругозор», — подчеркивает Гульнара Дербишева.

Планы на будущее у центра большие. Открыть библиотеку и коворкинг для подростков, где они смогут получить возможность обрести навыки лидерства, умение дебатировать, критически мыслить, научатся ориентироваться в области IT-технологий.