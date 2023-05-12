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Бизнес

Холдинг «Кул Брос» открыл детский сад для детей сотрудников фабрики

11 мая в селе Нижний Чуй Чуйской области швейный холдинг «Кул Брос» открыл первый детский сад для детей сотрудников швейной фабрики компании и жителей села. Открытие садика является очень радостным и знаменательным событием для села, так как в данной местности до этого момента не было такого рода дошкольного учреждения.

Не секрет, что из-за отсутствия детских садов в отдаленных регионах многие женщины вынуждены сидеть дома, а их маленькие дети не получают базовых навыков социализации и развития. Теперь у женщин появится возможность работать, в то время как их дети будут находиться в комфортных условиях, обеспечены питанием и будут получать навыки общения.

Учитывая важность события в истории развития компании, на праздничном открытии первого детского сада присутствовали все действующие учредители холдинга: Суймонкул Акбаралиевич Жолдубаев, Жазгул Туратбековна Акбердиева и представители инвестиционного фонда Highland Capital. Они еще раз обозначили, что решение социальных вопросов работников компании и их развитие являются приоритетными направлениями в работе компании.

Один из основателей компании Суймонкул Жолдубаев отметил, что дети — это будущее нашей страны, поэтому данный проект является абсолютно не коммерческим. Все расходы по ремонту, обслуживанию инфраструктуры садика и дальнейшему развитию будет покрывать компания. Также он поделился планами по открытию новых детских садов, образовательных учреждений и спортивных комплексов в других регионах, где функционируют швейные фабрики «Кул Брос».

Справка. Компания «Кул Брос» — крупнейшая сеть швейных фабрик в СНГ. Продукция компании экспортируется в страны СНГ и Европы. Миссия компании — «Жашатыш учун жашоо» («Прожить жизнь во благо людей»).
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/265308/
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