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Общество
Сюжет: COVID-19

В мире COVID-19 заразились свыше 77,9 миллиона, умерли более 1,7 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 431 тысячу 64. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 77 миллионов 975 тысяч 705 человек. Больше всего зараженных в США (18 миллионов 218 тысяч 466), Индии (10 миллионов 75 тысяч 116), Бразилии (7 миллионов 318 тысяч 821), России (2 миллиона 878 тысяч 382), Франции (2 миллиона 547 тысяч 577), Великобритании (2 миллиона 116 тысяч 608), Турции (2 миллиона 62 тысячи 960), Италии (1 миллион 977 тысяч 370), Испании (1 миллион 829 тысяч 903), Германии (1 миллион 570 тысяч 371) и Аргентине (1 миллион 555 тысяч 279).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 43,9 миллиона человек. За трое суток показатель вырос на 731 тысячу 916.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 716 тысяч 633. За сутки показатель вырос на 14 тысяч 37 человек. В том числе в США скончались 322 тысячи 676, Бразилии — 188 тысяч 259, Индии — 146 тысяч 111, Мексике — 119 тысяч 495, Италии — 69 тысяч 842 и Великобритании — 68 тысяч 409.

В Кыргызстане зарегистрировали 79 тысяч 659 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 193 тысячи 503, Узбекистане — 76 тысяч 180, Таджикистане — 13 тысяч 34.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177675/
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