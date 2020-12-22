2021-й предлагают объявить годом развития экономики и поддержки бизнеса

2021-й предлагают объявить годом восстановления и развития экономики, поддержки и защиты предпринимательства. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель бизнес-омбудсмена Нурлан Мусуралиев.

По его словам, и. о. президента Таланту Мамытову уже отправлено письмо с соответствующей просьбой. Предприниматели считают, что в нынешних экономических условиях и с учетом прогнозов на будущее нужно поддержать бизнес.

«Нужно уделить особое внимание и ресурсы для системных изменений в сфере поддержки предпринимательской деятельности в Кыргызстане», — заключил Нурлан Мусуралиев.