Процесс налоговой регистрации для услуг дошкольного образования упростят

Процедура налоговой регистрации для оказывающих услуги дошкольного образования будет упрощена. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

В Центре обслуживания предпринимателей Бишкека межведомственная рабочая подгруппа в рамках реализации программы «Правительственные акселераторы» провела очередное заседание и ознакомилась с процедурой налоговой регистрации индивидуальных предпринимателей. Фискалы показали весь процесс налоговой регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя: начиная от подачи заявления до получения соответствующего документа с учетом фактически затраченного времени.

Рабочая группа должна разработать методику регистрации индивидуальных предпринимателей, которые предоставляют услуги детсадов. Это нужно для сокращения барьеров ведения бизнеса в сфере и большего охвата детей дошкольным образованием.

Программа «Правительственные акселераторы» предусматривает определение актуальных отраслевых вопросов, которые должны быть решены и реализованы в течение 100 дней.