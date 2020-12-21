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Общество

Обращение девочки к главе ГКНБ. Камчыбек Ташиев дал поручение проверить школу

Камчыбек Ташиев дал поручение сотрудникам Чуйского управления ГКНБ проверить школу в Кеминском районе. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его информации, в настоящее время ГКНБ начал всестороннюю проверку по всем обстоятельствам, указанным в обращении, в том числе и материальному состоянию семьи девочки.

«По итогам проверки будут приняты соответствующие меры, а также рассматривается вопрос об оказании материальной помощи этой семье. Дополнительная информация будет предоставлена позже», — сказали в пресс-центре.

Отметим, девятилетняя девочка из Кеминского района обратилась к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. Ребенок со слезами на глазах рассказал, что над ее мамой издевалось руководство школы, где она работает, в результате чего недавно женщина упала в обморок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177379/
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Обращение девочки к главе ГКНБ. Камчыбек Ташиев дал поручение проверить школу