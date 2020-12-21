11:27
USD 80.70
EUR 98.94
RUB 1.10
Общество
Сюжет: COVID-19

В мире COVID-19 заразились свыше 76,7 миллиона, умерли более 1,6 миллиона

За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 872 тысячи 893. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 76 миллионов 794 тысячи 181 человек. Больше всего зараженных в США (17 миллионов 840 тысяч 80), Индии (10 миллионов 31 тысяча 223), Бразилии (7 миллионов 238 тысяч 600), России (2 миллиона 821 тысяча 125), Франции (2 миллиона 529 тысяч 756), Великобритании (2 миллиона 46 тысяч 161), Турции (2 миллиона 24 тысячи 601), Италии (1 миллион 953 тысячи 185), Испании (1 миллион 797 тысяч 236), Аргентине (1 миллион 541 тысяча 285) и Германии (1 миллион 514 тысяч 962).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 43,2 миллиона человек. За трое суток показатель вырос на 812 тысяч 985.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 691 тысячи 722. За трое суток показатель вырос на 29 тысяч 933 человека. В том числе в США скончались 317 тысяч 667, Бразилии — 186 тысяч 764, Индии — 145 тысяч 477, Мексике — 118 тысяч 202, Италии — 68 тысяч 799 и Великобритании — 67 тысяч 503.

В Кыргызстане зарегистрировали 79 тысяч 254 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 191 тысяча 650, Узбекистане — 75 тысяч 933, Таджикистане — 12 тысяч 960.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177355/
просмотров: 93
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане еще один медик заразился коронавирусом
В КР коронавирусом болеют 4 тысячи 30 человек, 520 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки умер от коронавируса один человек
В Кыргызстане выявили 132 случая COVID-19 и пневмонии. Всего — 79 254
ВОЗ: Более заразный штамм COVID-19 выявлен еще в трех странах
В Кыргызстане еще трое медиков заразились коронавирусом
В Кыргызстане за сутки умерли от коронавируса два человека
В КР коронавирусом болеют 4 тысячи 127 человек, 449 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане выявили 211 случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 79 122
В Кыргызстане еще четыре медика заразились коронавирусом
Популярные новости
Московские дворники из&nbsp;Кыргызстана сняли пародию на&nbsp;песню Моргенштерна Московские дворники из Кыргызстана сняли пародию на песню Моргенштерна
Сель в&nbsp;начале зимы. Очевидцам удалось заснять на&nbsp;видео необычное явление Сель в начале зимы. Очевидцам удалось заснять на видео необычное явление
Мясо в&nbsp;два раза дешевле. В&nbsp;Бишкеке состоится ярмарка сельхозпродукции Мясо в два раза дешевле. В Бишкеке состоится ярмарка сельхозпродукции
В&nbsp;NABU узнали в&nbsp;&laquo;убитом&raquo; барсе хищника, которого они пытались спасти весной В NABU узнали в «убитом» барсе хищника, которого они пытались спасти весной
Бизнес
Газ в&nbsp;каждый дом: газифицирован жилой массив &laquo;Киргизия&raquo; Газ в каждый дом: газифицирован жилой массив «Киргизия»
Кыргызстанец Кемел Токобаев назначен комиссаром на&nbsp;финальный матч Лиги чемпионов Кыргызстанец Кемел Токобаев назначен комиссаром на финальный матч Лиги чемпионов
Новогодний лайфхак: как удивить ребенка подарком и&nbsp;сберечь свое время Новогодний лайфхак: как удивить ребенка подарком и сберечь свое время
Первые участники акции в&nbsp;O!Store получают свои гарантированные подарки! Первые участники акции в O!Store получают свои гарантированные подарки!
21 декабря, понедельник
11:25
Кылычбека Саркарбаева водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца Кылычбека Саркарбаева водворили в СИЗО ГКНБ на два меся...
11:25
Газ в каждый дом: газифицирован жилой массив «Киргизия»
11:21
В Бишкеке повесился солдат внутренних войск МВД
11:19
В Бишкеке задержан необычный преступник. Разбивал силомеры и крал из них деньги
11:11
Житель Новопокровки хранил у себя дома три килограмма марихуаны