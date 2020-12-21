В мире COVID-19 заразились свыше 76,7 миллиона, умерли более 1,6 миллиона

За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 872 тысячи 893. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 76 миллионов 794 тысячи 181 человек. Больше всего зараженных в США (17 миллионов 840 тысяч 80), Индии (10 миллионов 31 тысяча 223), Бразилии (7 миллионов 238 тысяч 600), России (2 миллиона 821 тысяча 125), Франции (2 миллиона 529 тысяч 756), Великобритании (2 миллиона 46 тысяч 161), Турции (2 миллиона 24 тысячи 601), Италии (1 миллион 953 тысячи 185), Испании (1 миллион 797 тысяч 236), Аргентине (1 миллион 541 тысяча 285) и Германии (1 миллион 514 тысяч 962).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 43,2 миллиона человек. За трое суток показатель вырос на 812 тысяч 985.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 691 тысячи 722. За трое суток показатель вырос на 29 тысяч 933 человека. В том числе в США скончались 317 тысяч 667, Бразилии — 186 тысяч 764, Индии — 145 тысяч 477, Мексике — 118 тысяч 202, Италии — 68 тысяч 799 и Великобритании — 67 тысяч 503.

В Кыргызстане зарегистрировали 79 тысяч 254 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 191 тысяча 650, Узбекистане — 75 тысяч 933, Таджикистане — 12 тысяч 960.