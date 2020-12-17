Сооронбая и Асылбека Жээнбековых могут принудительно привести в суд

Экс-президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и его брат Асылбек должны явиться в Верховный суд. Об этом сообщил адвокат Эркин Саданбеков.

По его словам, экс-начальник УВД Ошской области Абдилат Капаров подал кассационную жалобу с просьбой его оправдать. Ранее Сооронбай и Асылбек Жээнбековы подали в суд на милиционера по защите чести и достоинства и выиграли его. Капаров не смог оплатить сразу 250 тысяч сомов, в итоге за неисполнение решения его посадили в тюрьму на четыре года.

«В 2010 году Абдилат Капаров вышел на площадь Оша и заявил, что Сооронбай Жээнбеков, являющийся на тот момент губернатором области, а также его брат Асылбек присвоили себе деньги, которые выделило временное правительство на охрану общественного порядка. Об этом в свое время говорил и Азимбек Бекназаров. Речь идет о том, что Капаров и Дуйшенкул Чотонов в сопровождении спецназа привезли деньги в обладминистрацию. Сооронбай Жээнбеков якобы сказал, что денежные средства предназначены для других целей. После того как Капаров заявил об этом на площади, Жээнбековы подали на него иск в суд», — сказал Эркин Саданбеков.

Адвокат проинформировал, что после смены власти Абдилат Капаров обжаловал решение Ошского областного суда в Верховном. Силовик просит пересмотреть дело и надеется на оправдательный приговор.

«Жээнбековы по гражданскому делу являются заявителями, а в уголовном значатся как потерпевшие. Если они не явятся на заседание в следующий раз, суд имеет право вынести постановление о принудительном приводе», — добавил Эркин Саданбеков.