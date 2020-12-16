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Общество

Новогодняя ярмарка заработает в парке Победы имени Даира Асанова

В парке Победы имени Даира Асанова завтра откроется рождественская ярмарка. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, ярмарка будет проходить 17, 20, 22, 28 декабря с 11.00 до 15.00.

«Здесь будет представлена продукция от малых предприятий и производителей Октябрьского района, каждый из вас сможет приобрести необычные подарки на Новый год для близких и друзей. Также для вас выступят творческие коллективы «Семетей», «Кыргыз Руху», «Доор», «Сувенир», — отметили в муниципалитете.

Напомним, что ярмарки также работают на мини-Арбате в микрорайоне «Восток-5», на территории кинотеатра «Октябрь» и возле памятника Курманджан датке и кинотеатра «Ала-Тоо».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176924/
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