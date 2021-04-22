В Бишкеке в эти выходные пройдут фермерские ярмарки

В Бишкеке в эти выходные пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации.
По информации ведомства, фермеры начнут работу с 10 утра и представят продукцию отечественных производителей.
Горожане смогут закупиться свежими продуктами на трех точках:
- улица Раззакова — между улицами Токтогула и Киевской;
- пересечение улиц Жетикашкаевой и Токомбаева в микрорайоне № 12;
- пересечение улиц Торекула Айтматова и Токтогула.