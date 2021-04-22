19:08
USD 84.79
EUR 101.80
RUB 1.10
Общество

В Бишкеке в эти выходные пройдут фермерские ярмарки

В Бишкеке в эти выходные пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации.

По информации ведомства, фермеры начнут работу с 10 утра и представят продукцию отечественных производителей.

Горожане смогут закупиться свежими продуктами на трех точках:

  • улица Раззакова — между улицами Токтогула и Киевской;
  • пересечение улиц Жетикашкаевой и Токомбаева в микрорайоне № 12;
  • пересечение улиц Торекула Айтматова и Токтогула.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191132/
просмотров: 430
Версия для печати
Материалы по теме
Ярмарка-фестиваль «Народные промыслы» пройдет в Бишкеке
Новогодняя ярмарка заработает в парке Победы имени Даира Асанова
Купить подарки и заработать на жизнь. В Бишкеке открыли новогоднюю ярмарку
В Бишкеке проходит новогодняя ярмарка творческих подарков
В парке «Ынтымак» по субботам и воскресеньям будут проходить новогодние ярмарки
В Бишкеке открылась новогодняя ярмарка. Там раздают карты «Тулпар»
В Бишкеке открылись ярмарки сельхозпродукции. Адреса
Популярные новости
Вы&nbsp;готовы лечиться иссык-кульским корнем? Опрос Вы готовы лечиться иссык-кульским корнем? Опрос
Мама, расцвела твоя магнолия... Мария Айтматова скончалась от&nbsp;коронавируса Мама, расцвела твоя магнолия... Мария Айтматова скончалась от коронавируса
Не&nbsp;слушайте! Иссык-кульский корень начал рекламировать лжелекарь Хашим Зайналиев Не слушайте! Иссык-кульский корень начал рекламировать лжелекарь Хашим Зайналиев
Дело Курсана Асанова. Свидетель рассказал, кто отвечал за&nbsp;штурм дома Атамбаева Дело Курсана Асанова. Свидетель рассказал, кто отвечал за штурм дома Атамбаева
Бизнес
23&nbsp;апреля состоится открытие бизнес-инкубатора при КГИПИ 23 апреля состоится открытие бизнес-инкубатора при КГИПИ
96&nbsp;кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в&nbsp;лотерее. Розыгрыши продолжаются! 96 кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в лотерее. Розыгрыши продолжаются!
GATA HAVAYOLLARIVE TASIMACILIK A.S. никогда не&nbsp;нарушала законы КР. Обращение GATA HAVAYOLLARIVE TASIMACILIK A.S. никогда не нарушала законы КР. Обращение
Подписка онлайн-кинотеатра IVI бесплатно для всех абонентов Beeline! Подписка онлайн-кинотеатра IVI бесплатно для всех абонентов Beeline!
22 апреля, четверг
19:03
Фискализацию таможенных и налоговых процедур вновь обсудили в правительстве Фискализацию таможенных и налоговых процедур вновь обсу...
19:01
Детей с инвалидностью и сирот приглашают записаться в бесплатный летний лагерь
19:00
Цифра дня. 109 тысяч 436 семей в Кыргызстане получают пособие для малоимущих
18:47
Водитель Mitsubishi разъезжает по пляжу озера Иссык-Куль. Его оштрафуют
18:42
Коррупция в аэропорту. Представителя турецкой компании водворили в СИЗО-1