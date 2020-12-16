Количество убийств женщин в КР за последние 10 лет сократилось в семь раз

За последние 10 лет в республике сократилось количество зарегистрированных случаев убийства женщин. Такие данные приведены в исследовании «Фемицид. Кто и как убивает женщин в Кыргызстане?»

Уточняется, что термин «фемицид» — убийство женщины, совершаемое, как правило, мужчиной на почве ненависти или гендерной дискриминации при попустительстве государства.

В исследовании изучены количество и мотивы убийств женщин в стране за последние 10 лет.

По данным Генеральной прокуратуры, с 2010 года по сентябрь 2020-го возбуждено 762 уголовных дела по статье «Убийство», где жертвой стала женщина.

«За последние 10 лет количество убийств женщин сократилось — такая же динамика сохраняется в целом по количеству всех зарегистрированных убийств», — говорится в анализе.

В исследовании отмечается, что в 2010 году возбуждено 125 уголовных дел по статье «Убийство», в 2015-м — 79, а в 2019-м — 18.