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Общество

В день рождения народного писателя в Доме кино показали фильм «Мир Айтматова»

В Доме кино имени Чингиза Айтматова состоялся показ документального фильма «Мир Айтматова». Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации и туризма.

По его данным, мероприятие приурочено ко дню рождения народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова.

«В кинозале собрались студенты факультета «Кино и телевидение» университета культуры и искусств. Киновед Гульбара Толомушова рассказала о вкладе Чингиза Айтматова в развитие и становление кинематографии республики, а также об авторах фильма. Молодым кинематографистам был показан полнометражный документальный фильм «Мир Айтматова», — сказали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176472/
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