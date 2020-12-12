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Общество
Сюжет: Конституционная реформа

ЦИК утвердит календарный план по проведению референдума

ЦИК утвердит календарный план по проведению референдума для определения формы правления. Об этом 24.kg сообщил член Центризбиркома Кайрат Осмоналиев.

По его словам, будет утвержден текст бюллетеня в соответствии с обозначенным в инициативе о назначении плебисцита вопросом. В течение 10 дней будут зарегистрированы группы, агитирующие за и против референдума. Им же будет позволено вести и разъяснительную работу, чтобы объяснить кыргызстанцам особенности выносимых на голосование моделей госустройства.

Кайрат Осмоналиев отметил, что можно агитировать как за парламентаризм, так и за президентскую форму правления. Можно и выступать против плебисцита. Он добавил, что пока преждевременно говорить о том, во сколько обойдется всенародное голосование.

Вероятно, в 5-10 миллионов сомов.

Отметим, что 10 декабря депутаты Жогорку Кенеша приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект о проведении референдума по форме правления.

Нардеп Дастан Бекешев заявил, что Жогорку Кенеш в связи с истечением срока полномочий может решать только социально-экономические вопросы. Его коллега Рыскелди Момбеков заметил, что законопроект о референдуме принят без заключения правительства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176462/
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