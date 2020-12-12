ЦИК утвердит календарный план по проведению референдума для определения формы правления. Об этом 24.kg сообщил член Центризбиркома Кайрат Осмоналиев.

По его словам, будет утвержден текст бюллетеня в соответствии с обозначенным в инициативе о назначении плебисцита вопросом. В течение 10 дней будут зарегистрированы группы, агитирующие за и против референдума. Им же будет позволено вести и разъяснительную работу, чтобы объяснить кыргызстанцам особенности выносимых на голосование моделей госустройства.

Кайрат Осмоналиев отметил, что можно агитировать как за парламентаризм, так и за президентскую форму правления. Можно и выступать против плебисцита. Он добавил, что пока преждевременно говорить о том, во сколько обойдется всенародное голосование.

Вероятно, в 5-10 миллионов сомов.

Отметим, что 10 декабря депутаты Жогорку Кенеша приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект о проведении референдума по форме правления.

Нардеп Дастан Бекешев заявил, что Жогорку Кенеш в связи с истечением срока полномочий может решать только социально-экономические вопросы. Его коллега Рыскелди Момбеков заметил, что законопроект о референдуме принят без заключения правительства.