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Общество

С 1 января закрывается в Бишкеке Юго-Западное кладбище

С 1 января закрывается в Бишкеке Юго-Западное кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, соответствующее распоряжение подписал и. о. мэра Балбак Тулобаев.

«Закрытие связано с отсутствием свободных земельных участков, предоставляемых для погребения и захоронения, многочисленными обращениями жителей жилмассивов «Ала-Арча», «Жер-Ынтымагы» с просьбой закрыть кладбище и заключениями Госэкотехинспекции, столичного ЦГСЭН и МП «Бишкекглавархитектура», — отметили в муниципалитете.

Погребение умерших будет производиться в селе Гроздь Аламединского района Чуйской области.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176099/
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