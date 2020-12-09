С 1 января закрывается в Бишкеке Юго-Западное кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, соответствующее распоряжение подписал и. о. мэра Балбак Тулобаев.

«Закрытие связано с отсутствием свободных земельных участков, предоставляемых для погребения и захоронения, многочисленными обращениями жителей жилмассивов «Ала-Арча», «Жер-Ынтымагы» с просьбой закрыть кладбище и заключениями Госэкотехинспекции, столичного ЦГСЭН и МП «Бишкекглавархитектура», — отметили в муниципалитете.

Погребение умерших будет производиться в селе Гроздь Аламединского района Чуйской области.