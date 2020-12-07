Министерству здравоохранения передали 21 тысячу ПЦР-тестов

Министерству здравоохранения передали 21 тысячу диагностических тестов ПЦР для выявления COVID-19, а также наборы лабораторных расходных материалов для их проведения. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, тесты переданы при поддержке Всемирного банка и ЮНИСЕФ. Они будут использоваться Минздравом для поддержки текущей деятельности по реагированию на пандемию. В настоящее время проводится от 1,5 тысячи до 4 тысяч ПЦР-тестов в день.

«Поставка этих материалов на сумму $291 тысяча 383 профинансирована за счет страховых выплат из спецфонда Всемирного банка — Механизма финансирования чрезвычайных мер в случае пандемии (PEF). Он создан в 2016 году для обеспечения дополнительного источника финансирования соответствующих стран, когда они сталкиваются с трансграничными крупномасштабными вспышками заболеваний. ЮНИСЕФ через свой Глобальный центр снабжения и закупок в Копенгагене, где находится крупнейший в мире гуманитарный склад, закупил тесты по запросу от Министерства здравоохранения», — отметили в ведомстве.