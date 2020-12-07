COVID-19. В Бишкеке продлят время работы кол-центра 118

В Бишкеке кол-центр по вопросам коронавируса будет работать с 8.00 до 24.00. Об этом на совещании в мэрии сообщила начальник городского управления здравоохранения Бактыгуль Исмаилова.

Она напомнила, что кол-центры в пилотном режиме запущены 6 апреля на базе городского управления.

«Сегодня в каждом Объединенном ЦСМ есть свои кол-центры, но поступают жалобы, что люди не могут дозвониться. Так как они разбросаны по разным ОЦСМ, мы не можем понять причину, поэтому принято решение снова централизовать. Кабинет уже подготовили, будет шесть линий. Медики будут работать в две смены с 8.00 до 24.00», — отметила Бактыгуль Исмаилова.

Начальник управления добавила, что ОЦСМ подготовят списки сотрудников, которые будут работать в кол-центре.