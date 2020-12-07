У скорой помощи есть трудности с госпитализацией пациентов не с COVID-19

У скорой помощи в Бишкеке возникают сложности с госпитализацией пациентов с соматическими заболеваниями. Об этом на встрече в мэрии сообщил директор Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов.

По его словам, сейчас идет снижение обращаемости с пневмонией, COVID-19. «Таких проблем с госпитализацией пациентов, как в летний период, нет. У нас работает в онлайн-режиме карта стационаров, где сразу видно наличие свободных мест. Но есть проблема с соматическими заболеваниями: гипертонические болезни, диабет, инсульты — там, где чистые зоны», — отметил он.

Кроме того, Искендер Шаяхметов отметил, что пока нет роста случаев заболеваемости ОРВИ.

«Сейчас идут споры, открывать школы или нет. Скажу, что сейчас нет роста ОРВИ, потому что школы закрыты. Иначе был бы большой рост. В среднем в сутки регистрируем около 40 вызовов, в половине случаев — дети», — сказал он.