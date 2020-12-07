Управление градостроительства в Джалал-Абаде оштрафовали на 13 тысяч сомов

Джалал-Абадское областное управление градостроительства и архитектуры оштрафовали на 13 тысяч сомов. Об этом сообщили в пресс-службе госэкотехинспекции.

По ее информации, административный штраф наложили за непрохождение периодического медицинского осмотра сотрудниками управления.

«В целях предотвращения возникновения и распространения среди работников инфекционных заболеваний проведена плановая проверка. В соответствии с КОН по статье 51 наложен административный штраф в размере 13 тысяч сомов в отношении областного управления градостроительства и архитектуры», — сказали в пресс-службе.