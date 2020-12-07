В мире COVID-19 заразились свыше 67 миллионов, умерли более 1,5 миллиона

За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 789 тысяч 396. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 65 миллионов 220 тысяч 566 человек. Больше всего зараженных в США (14 миллионов 750 тысяч 316), Индии (9 миллионов 644 тысячи 222), Бразилии (6 миллионов 603 тысячи 540), России (2 миллиона 439 тысяч 163), Франции (2 миллиона 345 тысяч 648), Италии (1 миллион 728 тысяч 878), Великобритании (1 миллион 727 тысяч 751), Испании (1 миллион 684 тысячи 647), Аргентине (1 миллион 463 тысячи 110) и Колумбии (1 миллион 371 тысяча 103).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 43 миллиона человек. За трое суток показатель вырос на 1 миллион 149 тысяч 472.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 535 тысяч 107. За трое суток показатель вырос на 29 тысяч 580 человек. В том числе в США скончались 282 тысячи 236 человек, Бразилии — 176 тысяч 941, Индии — 140 тысяч 182, Мексике — 109 тысяч 456 и Великобритании — 61 тысяча 342.

В Кыргызстане зарегистрировали 75 тысяч 395 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 180 тысяч 56, Узбекистане — 73 тысячи 904, Таджикистане — 12 тысяч 428.