10:37
USD 84.80
EUR 103.13
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

В мире COVID-19 заразились свыше 67 миллионов, умерли более 1,5 миллиона

За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 789 тысяч 396. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 65 миллионов 220 тысяч 566 человек. Больше всего зараженных в США (14 миллионов 750 тысяч 316), Индии (9 миллионов 644 тысячи 222), Бразилии (6 миллионов 603 тысячи 540), России (2 миллиона 439 тысяч 163), Франции (2 миллиона 345 тысяч 648), Италии (1 миллион 728 тысяч 878), Великобритании (1 миллион 727 тысяч 751), Испании (1 миллион 684 тысячи 647), Аргентине (1 миллион 463 тысячи 110) и Колумбии (1 миллион 371 тысяча 103).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 43 миллиона человек. За трое суток показатель вырос на 1 миллион 149 тысяч 472.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 535 тысяч 107. За трое суток показатель вырос на 29 тысяч 580 человек. В том числе в США скончались 282 тысячи 236 человек, Бразилии — 176 тысяч 941, Индии — 140 тысяч 182, Мексике — 109 тысяч 456 и Великобритании — 61 тысяча 342.

В Кыргызстане зарегистрировали 75 тысяч 395 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 180 тысяч 56, Узбекистане — 73 тысячи 904, Таджикистане — 12 тысяч 428.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175738/
просмотров: 178
Версия для печати
Материалы по теме
Подготовка к пандемии COVID-19. Активисты требуют наказать чиновников
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 407 человек
В Кыргызстане еще 12 медиков заразились коронавирусом
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека
В КР выявили 293 случая заражения COVID-19 и пневмонией. Всего — 75 395
ООН прогнозирует в 2021-м самый тяжелый гуманитарный кризис за последние 75 лет
В Кыргызстане еще шесть медиков заразились коронавирусом
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались пять человек
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 455 человек
В КР выявили 328 случаев заражения COVID-19 и пневмонией. Всего — 74 973
Популярные новости
Кыргызстанцы на&nbsp;Новый год будут отдыхать три дня подряд Кыргызстанцы на Новый год будут отдыхать три дня подряд
У&nbsp;экс-премьера Кубатбека Боронова обнаружен COVID-19. Он&nbsp;госпитализирован У экс-премьера Кубатбека Боронова обнаружен COVID-19. Он госпитализирован
Дело Атамбаева. Каната Сагымбаева отпустили под домашний арест Дело Атамбаева. Каната Сагымбаева отпустили под домашний арест
Билеты из&nbsp;Москвы в&nbsp;Бишкек подорожали в&nbsp;полтора раза Билеты из Москвы в Бишкек подорожали в полтора раза
Бизнес
Новые достижения в&nbsp;лечении опухолей головного мозга Новые достижения в лечении опухолей головного мозга
Загадайте желание Тайному Санте или осуществите мечту близких вместе с&nbsp;MegaCom Загадайте желание Тайному Санте или осуществите мечту близких вместе с MegaCom
В&nbsp;Кыргызстане появилась карта, фиксирующая экологические происшествия В Кыргызстане появилась карта, фиксирующая экологические происшествия
Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк открыл новый филиал в&nbsp;центре Бишкека Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк открыл новый филиал в центре Бишкека
7 декабря, понедельник
10:36
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 7 декабря Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 7 дек...
10:15
Новые достижения в лечении опухолей головного мозга
10:13
В Бишкеке задержаны квартирные воры, с сентября совершавшие кражи в столице
10:02
Боксер из Кыргызстана проиграл бой на турнире в Екатеринбурге
09:58
Подготовка к пандемии COVID-19. Активисты требуют наказать чиновников