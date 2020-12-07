В Кыргызстане за сутки выявили еще 293 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.
По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 121 случай, Оше — 4, Чуйской области — 63, Ошской — 5, Таласской — 11, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 46, Джалал-Абадской — 30, Баткенской — 12.
С марта в республике зарегистрировали 75 тысяч 395 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.