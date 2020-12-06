В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались пять человек

В Кыргызстане за последние сутки зафиксировали пять смертей от коронавируса. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, трое скончались в Бишкеке. Еще двое в Чуйской области.

За весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии, по официальным сведениям, в стране умерли 1 тысяча 295 человек.