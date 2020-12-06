В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 455 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 455 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Уточняется, что в Бишкеке выздоровели 109 человек, Оше — 11, Чуйской области — 110, Ошской — 29, Таласской — 7, Нарынской — 17, Иссык-Кульской — 42, Джалал-Абадской — 86, Баткенской — 44.

За весь период выздоровели 66 тысяч 993 человека.