В Кыргызстане за сутки выявили еще 328 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 122 случая, Оше —11, Чуйской области — 87, Ошской — 12, Таласской —12, Нарынской — 6, Иссык-Кульской — 48, Джалал-Абадской — 13, Баткенской — 17.

С марта в республике зарегистрировали 74 тысячи 973 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.