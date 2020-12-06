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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР выявили 328 случаев заражения COVID-19 и пневмонией. Всего — 74 973

В Кыргызстане за сутки выявили еще 328 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 122 случая, Оше —11, Чуйской области — 87, Ошской — 12, Таласской —12, Нарынской — 6, Иссык-Кульской — 48, Джалал-Абадской — 13, Баткенской — 17.

С марта в республике зарегистрировали 74 тысячи 973 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175701/
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