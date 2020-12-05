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Общество

МВД Кыргызстана резко отреагировало на исключение каннабиса из списка наркотиков

Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков при МВД Кыргызстана резко отреагировала на решение Комиссии ООН об исключении марихуаны и ее производных из списка наиболее опасных наркотиков в мире.

Отметим, что 2 декабря в Венском международном центре прошла 63-я возобновленная сессия Комиссии по наркотическим средствам, членом которой является Кыргызская Республика. В ходе сессии состоялось голосование по шести рекомендациям Комитета экспертов Всемирной организации здравоохранения по лекарственной зависимости, которые выступают в личностном качестве, по корректировке режима контроля над каннабисом и связанными с ним веществами. По итогам голосования комиссия отклонила пять из шести рекомендаций экспертов.

Каннабис и вещества, связанные с ним, на протяжении многих лет были включены в списки.

В январе 2019 года Всемирная организация здравоохранения представила серию рекомендаций по изменению меры контроля над каннабисом и веществами, связанными с ним.

«В ходе 63-й возобновленной сессии Кыргызская Республика с сожалением констатировала о принятом комиссией решении об исключении каннабиса и смолы каннабиса (гашиша) из списка IV Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года. Кыргызстан в числе 25 государств — членов комиссии голосовал против этого решения, так как любые действия, направленные на ослабление мер контроля каннабиса и его продуктов, могут оказать негативное влияние на состояние наркоситуации в КР, на территории которой произрастает более десяти тысяч гектаров каннабиса», — говорится в заявлении СБНОН МВД.

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В ведомстве подчеркнули, что в целях сокращения негативных последствий принятого комиссией решения Кыргызская Республика намерена руководствоваться статьей 39 Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, которая предоставляет право принимать более строгие или более суровые меры контроля, чем предусмотрено этим международным договором.

«По итогам голосования практически все члены Комиссии по наркотическим средствам, включая те государства, которые выступили в поддержку отдельных рекомендаций экспертов ВОЗ, заявили, что их государства останутся приверженными основополагающим антинаркотическим конвенциям ООН, и категорически выступили против легализации каннабиса в рекреационных целях», — подчеркивается в заявлении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175696/
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