В Бишкеке 6 декабря ясно. Температура воздуха ожидается −1 градус. День уменьшился до 9 часов 9 минут.

Культура

«Галерея М» приглашает на выставку кыргызских художников;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на несколько выставок;

в арт-бар «Чемодан Зусмановича» состоится поэтический вечер.

Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».

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