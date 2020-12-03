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Общество

В Бишкеке объявили сбор средств для покупки продуктов ветеранам к Новому году

В Бишкеке объявили сбор средств для покупки продуктовых пакетов к Новому году для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Об этом на своей странице в Facebook сообщил фонд «Ветераны 365».

Волонтеры хотят вручить 195 продуктовых пакетов. На их приобретение потребуется около 300 тысяч сомов.

Желающие помочь в приобретении подарков могут перечислить средства на «Эльсом» 0555175185.

Вопросы об акции и деятельности фонда можно задать по номерам: 0555226227 (Зинаида), 0772317733 (Галина), 0555175185 (Мария).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175366/
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