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Общество

В мэрии Бишкека сменились некоторые начальники управлений

В мэрии Бишкека произошли кадровые перестановки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, по итогам конкурса на замещение вакантных административных муниципальных должностей главой управления землепользования и строительства (УЗС) назначен Азамат Кадыров. Ранее он временно исполнял обязанности начальника УЗС.

Директором департамента городского хозяйства назначен Нурлан Эшенбаев. В 2017-2018 годах он возглавлял управление капстроительства.

Соответствующие распоряжения подписал исполняющий обязанности мэра Балбак Тулобаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175282/
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