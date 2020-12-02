В мэрии Бишкека сменились некоторые начальники управлений

В мэрии Бишкека произошли кадровые перестановки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, по итогам конкурса на замещение вакантных административных муниципальных должностей главой управления землепользования и строительства (УЗС) назначен Азамат Кадыров. Ранее он временно исполнял обязанности начальника УЗС.

Директором департамента городского хозяйства назначен Нурлан Эшенбаев. В 2017-2018 годах он возглавлял управление капстроительства.

Соответствующие распоряжения подписал исполняющий обязанности мэра Балбак Тулобаев.