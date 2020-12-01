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Общество

В Бишкеке на 5 миллионов сомов оштрафовали предпринимателей за выброс мусора

С начала года за выброс бытового и производственного мусора в неположенных местах, нарушение правил благоустройства территории санитарно-экологическая инспекция составила 531 протокол на сумму 5 миллионов 13 тысяч 500 сомов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, согласно правилам благоустройства Бишкека, все жители независимо от форм собственности должны соблюдать чистоту и порядок в радиусе 10 метров.

«К сожалению, ряд организаций все же не соблюдают чистоту на прилегающей территории. Одна из них — компания по производству лапши быстрого приготовления «Алькони Интернейшнл Компани». Ее сотрудники сбрасывали лапшу прямо на землю. Составлен протокол по второй части 71 статьи Кодекса КР «О нарушениях» («Выброс, сжигание производственного мусора и других предметов в неустановленных местах, а также сжигание листьев»), предусмотрен штраф для физических лиц — 7,5 тысячи сомов, для юридических — 23 тысячи. По этой же статье оштрафована и компания «Нурс Мебель», — отметили в мэрии.

«За выброс бытового мусора оштрафованы компании «Бад Фарм» на проспекте Жибек Жолу, «Неман Фарм» на улице Московской и магазин «Улетные цены» на улице Курманжан Датки. Штраф составляет для физических лиц — 5,5 тысячи сомов, для юридических — 17 тысяч. За несоблюдение чистоты и порядка составлены протоколы в отношении СТО на улице Элебесова, 151, торговый дом «Народный» в микрорайоне № 4», — добавили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175128/
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