В Бишкеке 2 декабря без осадков. Температура воздуха ожидается +2 градуса. День уменьшился до 9 часов 13 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — отрезки улиц Юнусалиева, Кольцевой, Карасаева;

9.00-14.00 — 7-й микрорайон, 44-46, 46а;

9.00-16.00 — 5-й микрорайон, 43-46;

9.30-17.00 — отрезки улиц Волховской, Курманжан Датки, Исанова, Ташкенской, Тоголока Молдо, 74, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-25, Чуй-29, Чуй-31, Чуй-34);

9.30-15.00 — микрорайон «Восток-5», 6/5, 7/5, 14, СШ № 66;

9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Мин-Куш, Кара-Коо, Он-Арча, Садырбаева, Аксы, Ош-3000, Масыралиева, Жаны-Турмуш, Нарынская);

9.30-12.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Орто-Тогузан, Абдрахманова, Садыбакасова);

11.00-15.00 — 12-й микрорайон, 1, 7, 9, 23, 26, 27, 30;

11.00-17.00 — отрезки улиц Тыныстанова, Линейной (возле ж/д вокзала);

13.00-17.00 — улица Адырская, переулок Берликский.

У кого намечается той

Талантаалы Бакчиев Родился 2 декабря 1971 года. Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, манасовед. Мирбек Мияров Родился 2 декабря 1984 года. Полномочный представитель правительства в Чуйской области.

Памятные даты

Международный день борьбы за отмену рабства

По данным ООН, в мире насчитывается около 40 миллионов жертв различных форм современного рабства.

Из тысячи человек в мире пятеро являются жертвами современных работорговцев. Одна из четырех жертв — ребенок.

Женщины и девочки составляют 99 процентов от числа жертв, занятых в коммерческой секс-индустрии, а также 58 процентов — в других секторах теневой экономики.

День 2D-художников

2 декабря отмечают неофициальный профессиональный праздник дизайнеры двухмерной компьютерной графики. Для праздника выбрана дата, созвучная с названием профессии: 2D — 2 December.

Как отмечают 2D-художники, от обычных художников, использующих кисть, их отличает немногое. И в том, и в другом случаях в первую очередь требуется уметь грамотно компоновать предметы, иметь представление об анатомии, обладать определенными знаниями о цветоведении и так далее.

Как отмечают «компьютерные» художники, в их профессии важны такие качества, как богатая фантазия, усидчивость, трудолюбие и любознательность.

Люди, которые меняли мир

Родилась актриса Назира Мамбетова

Фото из интернета. Назира Мамбетова в фильме «Курманджан Датка»

Родилась 2 декабря 1948 года в селе Тамга Иссык-Кульской области. Заслуженная артистка Киргизской ССР (1979). Вместе с группой молодых выпуск­ников направлена в Ошский кыргызский драматический театр. С 1972 по 1980 год сыграла на сцене десятки ролей. В кино Назира Мамбетова сразу выступила удачно в картине «Я Тянь-Шань» (1972, «Мосфильм»), создав запомнившийся зрителю образ Кадичи. Достоверно и красочно сыграла актриса затем не­большие роли шаманки Гошар в фильме «Земля Санникова» (1973) и в эпизоде картины «Поле Айсулу» (1976). Критика отметила работу актрисы в фильме «Белый пароход» (1975) Болота Шамшиева, где она с глубоким проникновением в душевный мир забитой, униженной деспотом-мужем женщины нарисовала трагическую судьбу Бекей. Сыграла алайскую царицу в фильме «Курманджан датка». Родился генерал-полковник Абдыгул Чотбаев Фото из интернета. Абдыгул Чотбаев Родился 2 декабря 1957 года в селе Торт-Куль Чуйской области. Первый командующий Национальной гвардией Кыргызстана. В августе — октябре 1999-го — командующий Объединенной группировкой войск, действовавших в ходе так называемой первой баткенской войны. Генерал-полковник был среди первых солдат, отправленных в Афганистан, служил в составе 40-й армии 180-го мотострелкового полка. Абдыгул Чотбаев награжден орденами Красной Звезды, «Данакер», Дружбы (РФ, 2010), грамотой Президиума ВС СССР, шестью медалями СССР, афганскими медалями «За отличие в службе», «От благодарного афганского народа», медалями «70 лет МВД Кыргызстана», «Манас-1000», именным оружием. Первый кавалер общественного российского ордена «Щит Отечества».

Куда сходить

Культура

«Галерея М» приглашает на выставку кыргызских художников;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на несколько выставок.

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

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