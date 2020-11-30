Массовые беспорядки. МВД намерено продлить меру пресечения Курсану Асанову

Экс-замминистра внутренних дел Курсану Асанову намерены продлить меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом 24.kg сообщила его адвокат Чынара Джакупбекова.

По ее словам, такое ходатайство в Первомайский районный суд внесла следственная служба МВД.

«Я считаю такое ходатайство необоснованным. Курсана Асанова обвиняют в массовых беспорядках, однако другие участники акции протеста 5, 6 и 9 октября сейчас занимают высокие должности. К примеру, те же Эльвира Сурабалдиева, Камчыбек Ташиев, Сыймык Жапыкеев, Максат Мамытканов, Тилек Токтогазиев. Суд рассмотрит меру пресечения сегодня», — сказала Чынара Джакупбекова.

Напомним, что Курсан Асанов проходит обвиняемым по двум уголовным делам — по факту злоупотребления должностным положением после событий в селе Кой-Таш, а также по факту массовых беспорядков после выборов в парламент.