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Общество
Сюжет: Конституционная реформа

В Бишкеке проходит акция против референдума и изменения Конституции

В Бишкеке проходит очередной митинг против референдума и изменения Конституции.

На акцию возле железнодорожного вокзала собралось примерно 200 человек. Они держат плакаты с призывами не менять Основной закон страны и не превращать Кыргызстан в ханство.

По словам организаторов акции протеста, митинг состоится и в следующее воскресенье.

Участники марша отправились на площадь Ала-Тоо.

Отметим, что новый проект Конституции уже разработан. И с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174854/
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