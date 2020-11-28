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Общество
Сюжет: COVID-19

В Алае открылось инфекционное отделение территориальной больницы

В Алайском районе открыта инфекционная больница на 60 коек. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представительства правительства в Ошской области.

По ее данным, здание построено в 1996 году, в эксплуатацию введено в 1999-м как школа. В целях профилактики COVID-19 и в связи с эпидемиологической ситуацией было издано распоряжение о возобновлении работы больницы по мере необходимости, а работы по ремонту и оснащению полностью проводились за счет местного бюджета, фонда развития района и частных инициатив.

Медучреждение оснащено всем необходимым современными оборудованием: портативные рентгеновские аппараты, кислородно-дыхательные аппараты, такие как УЗИ, ЭКГ, БИПАП и другие.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174842/
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