В мире COVID-19 заразились свыше 60,8 миллиона, умерли более 1,4 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 666 тысяч 974. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 60 миллионов 880 тысяч 145 человек. Больше всего зараженных в США (12 миллионов 883 тысячи 258), Индии (9 миллионов 266 тысяч 705), Бразилии (6 миллионов 166 тысяч 606), Франции (2 миллиона 235 тысяч 537), России (2 миллиона 169 тысяч 424), Испании (1 миллион 617 тысяч 355), Великобритании (1 миллион 578 тысяч 429), Италии (1 миллион 509 тысяч 875), Аргентине (1 миллион 399 тысяч 431) и Колумбии (1 миллион 280 тысяч 487).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 39 миллионов человек. За сутки показатель вырос на 337 тысяч 163.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 430 тысяч 822. За сутки показатель вырос на 10 тысяч 101 человека. В том числе в США скончались 263 тысячи 417 человек, Бразилии — 170 тысяч 769, Индии — 135 тысяч 223, Мексике — 104 тысячи 242 и Великобритании — 57 тысяч 128.

В Кыргызстане зарегистрировали 71 тысячу 548 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 129 тысяч 213, Узбекистане — 72 тысячи 342, Таджикистане — 12 тысяч 44.