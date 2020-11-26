11:40
USD 84.80
EUR 100.99
RUB 1.12
Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 496 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 496 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Уточняется, что в Бишкеке выздоровели 137 человек, Оше — 13, Чуйской области — 74, Ошской — 53, Таласской — 24, Нарынской — 13, Иссык-Кульской — 64, Джалал-Абадской — 64, Баткенской — 54.

За весь период выздоровели 62 тысячи 544 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174511/
просмотров: 256
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане еще 16 медиков заразились коронавирусом
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли еще шесть человек
В КР выявили 427 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 71 171
Правительство США предоставило кислородные концентраторы больницам Кыргызстана
Не кричите! Ученые изучили, как коронавирус COVID-19 передается внутри помещений
Работники санатория «Иссык-Ата» не получают зарплату. Комментарий директора
ФОМС напоминает, что лечение пациентов с COVID-19 в стационарах бесплатно
Количество случаев семейного насилия во время пандемии выросло на 60 процентов
В мире COVID-19 заразились свыше 59,6 миллиона, умерли более 1,4 миллиона
Уже точно. Кинотеатры и фудкорты открывают с 1 декабря
Популярные новости
Рост цен на&nbsp;продукты. Кыргызстан в&nbsp;катастрофическом положении Рост цен на продукты. Кыргызстан в катастрофическом положении
Кыргызия, КНР, Кыргызстан: как назвать нашу страну? Голосование Кыргызия, КНР, Кыргызстан: как назвать нашу страну? Голосование
Камчыбек Ташиев встретился с&nbsp;приближенным Матраимова Мунарбеком Сайпидиновым Камчыбек Ташиев встретился с приближенным Матраимова Мунарбеком Сайпидиновым
В&nbsp;Бишкеке проходит акция против референдума и&nbsp;изменения Конституции В Бишкеке проходит акция против референдума и изменения Конституции
Бизнес
Что такое инсульт? Что такое инсульт?
&laquo;ТОЙОТА Центр&raquo; и&nbsp;&laquo;Бакай Банк&raquo;: Авто сейчас&nbsp;&mdash; деньги потом «ТОЙОТА Центр» и «Бакай Банк»: Авто сейчас — деньги потом
«Керемет Банк» начал выпускать дуальные мультивалютные карты UnionPay Int. «Керемет Банк» начал выпускать дуальные мультивалютные карты UnionPay Int.
Выиграй квартиру мечты! До&nbsp;завершения лотереи &laquo;Поймай удачу&raquo; пять дней Выиграй квартиру мечты! До завершения лотереи «Поймай удачу» пять дней
26 ноября, четверг
11:32
В парламенте вновь вспомнили про экс-глав МВД и ГКНБ. Требуют найти и наказать В парламенте вновь вспомнили про экс-глав МВД и ГКНБ. Т...
11:25
В селе Пригородное горит столовая
11:22
В здании мэрии 16 дней будет гореть оранжевый свет
11:22
Институт омбудсмена предлагает снизить стоимость контрактного обучения в вузах
11:18
Водитель Mercedes сбил пешехода и скрылся. Его задержали