И. о. мэра Балбак Тулобаев назначил нового акима Октябрьского района

Данияр Арпачиев назначен главой Октябрьского района Бишкека. Об этом сообщили в столичном муниципалитете.

По его данным, соответствующее распоряжение подписал и. о. градоначальника Балбак Тулобаев.

Данияр Арпачиев ранее занимал должности мэра Каракола и акима Тонского района Иссык-Кульской области.

Напомним, что бывший аким Константин Куценко освобожден от занимаемой должности согласно поданному заявлению. Его задержали по подозрению в коррупции. Ранее ГСБЭП выявила коррупционную схему по выводу и смене собственника земельного участка. Земля находилась под арестом и подлежала конфискации по приговору суда.