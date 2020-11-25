В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 455 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 455 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Уточняется, что в Бишкеке выздоровели 111 человек, Оше — 13, Чуйской области — 68, Ошской — 53, Таласской — 32, Нарынской — 13, Иссык-Кульской — 63, Джалал-Абадской — 56, Баткенской — 46.

За весь период выздоровели 62 тысячи 48 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.