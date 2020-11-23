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Общество

Тысячу кыргызстанцев обучат профессии IT-специалиста бесплатно

Кыргызская Ассоциация разработчиков программного обеспечения и услуг в сентябре этого года запустила проект «50 000 программистов» для оказания поддержки гражданам в трудной жизненной ситуации в условиях пандемии. Об этом сообщила координатор проекта Гульзада Каримова.

По ее информации, в рамках проекта проводится обучение желающих освоить новые компьютерные специальности, но не способных оплатить подобное обучение на коммерческой основе. Команда планирует выпустить 1 тысячу специалистов к лету 2021 года и оказать им помощь в трудоустройстве.

«В течение нескольких месяцев КАРПОУ проводила сбор средств, на который откликнулись сотни неравнодушных людей со всего мира. Финансовую поддержку оказали международные организации. В общей совокупности было собрано свыше 100 тысяч евро, которые используются на покрытие таких расходов, как создание веб-платформы для обучения, разработка обучающих материалов, услуги тренеров, приобретение техники и выдача стипендий особо нуждающимся студентам.
 
Группа из 15 отечественных IT-специалистов проводит разработку учебных материалов и обучение по направлениям «Программирование» и «Цифровой маркетинг». С 1 октября 2020 года обучение проводится в онлайн-режиме на платформе www.okuu.programmer.kg. Учебный процесс сопровождают тренеры, их ассистенты и коучи по личностному развитию. Студенты получили доступ к видеоурокам, выполняют домашние задания и привлекаются к реализации конкретных задач», — рассказала координатор проекта.

В проект «50 000 программистов» поступило более 1 тысячи 800 анкет, из которых около 980 человек прошли два этапа отбора и начали свое обучение по выбранным направлениям. Прошедшие отбор участники проекта находятся в разных городах Кыргызстана и за рубежом, среди них есть безработные, ЛОВЗ, выпускники детских домов, мигранты. Женщины составляют более половины всех обучающихся. Особое внимание было уделено молодежи из отдаленных регионов Кыргызстана. КАРПОУ продолжает сбор средств и набор желающих обучиться.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174106/
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