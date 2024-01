Кыргызстанка поступила в Гарвард и просит помощи для оплаты контракта

Мээрим Камчыбекова поступила в Гарвардский универститет, но у нее нет средств, чтобы оплатить обучение, и просит поддержать ее, о чем сообщила в соцсетях.

По ее словам, она получила приглашение на обучение по магистерской программе в области образования дизайна, инноваций и технологий (Master of Education in Learning Design, Innovation, and Technology).

«Вы представляете, что я тогда испытала? Тогда я ощутила весь спектр эмоций. Плакала несколько дней подряд от безмерного счастья, просто потому, что я, девочка из маленького села в Иссык-Куле, поступила в один из лучших университетов мира. Для чего мне эта магистратура, спросите вы? Для того чтобы в ближайшем будущем внести вклад в сферу образования в Кыргызстане и с помощью полученных знаний дать возможность девочкам и мальчикам стать конкурентоспособными на мировом рынке труда, — написала Мээрим Камчыбекова. — Я очень благодарна за эту возможность и не хочу упускать ее. Однако передо мной стоят финансовые препятствия. Программа длится 11 месяцев, а ее общая стоимость, включая проживание, составляет $95 тысяч 222 в год. Гарвард предоставил мне стипендию $12 тысяч, но мне все еще нужно собрать $63 тысячи 222, чтобы покрыть оставшиеся расходы, так как $15 тысяч я собираюсь брать в кредит».

Кыргызстанка просит неравнодушных граждан помочь ей и внести финансовый вклад в ее образование.

