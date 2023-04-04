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Общество

Кыргызстанка поступила в Гарвард и просит помощи для оплаты контракта

Мээрим Камчыбекова поступила в Гарвардский универститет, но у нее нет средств, чтобы оплатить обучение, и просит поддержать ее, о чем сообщила в соцсетях.

По ее словам, она получила приглашение на обучение по магистерской программе в области образования дизайна, инноваций и технологий (Master of Education in Learning Design, Innovation, and Technology).

«Вы представляете, что я тогда испытала? Тогда я ощутила весь спектр эмоций. Плакала несколько дней подряд от безмерного счастья, просто потому, что я, девочка из маленького села в Иссык-Куле, поступила в один из лучших университетов мира. Для чего мне эта магистратура, спросите вы? Для того чтобы в ближайшем будущем внести вклад в сферу образования в Кыргызстане и с помощью полученных знаний дать возможность девочкам и мальчикам стать конкурентоспособными на мировом рынке труда, — написала Мээрим Камчыбекова. — Я очень благодарна за эту возможность и не хочу упускать ее. Однако передо мной стоят финансовые препятствия. Программа длится 11 месяцев, а ее общая стоимость, включая проживание, составляет $95 тысяч 222 в год. Гарвард предоставил мне стипендию $12 тысяч, но мне все еще нужно собрать $63 тысячи 222, чтобы покрыть оставшиеся расходы, так как $15 тысяч я собираюсь брать в кредит».

Кыргызстанка просит неравнодушных граждан помочь ей и внести финансовый вклад в ее образование.

Реквизиты:

  • «Демир банк»: БИК: 118003, SWIFT: DEMIKG22, Бектурова Гульнура Камчыбековна.

Номер счета:

KGS 1180000026447157;

USD 1180000060907722;

EUR 1180000130046591;

  • KICB: БИК: 128001, SWIFT: KICBKG22, Бектурова Гульнура Камчыбековна.

Номер счета:

KGS 1280016026773831;

USD 1280016026773932;

EUR 1280176055297829.

  • «Оптима Банк»: БИК: 109018, SWIFT: ENEJKG22, Бектурова Гульнура Камчыбековна.

Номер счета:

KGS 1090244000113447;

USD 1090246000100368;

  • Коммерческий банк «Кыргызстан»: БИК: 103032, SWIFT: KYRSKG22, Бектурова Гульнура Камчыбековна.

Номер счета:

KGS 1033220207584059;

USD 1030120306141934;

Mbank: +996552031281

  • Zelle: +15512610302, Meerim Kamchybekova.
  • PayPal: meerimbilim@gmail.com, Meerim Kamchybekova.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/262391/
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