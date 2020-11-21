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Общество
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. ЦИК зарегистрировала еще двух общественных наблюдателей

ЦИК зарегистрировала еще двух общественных наблюдателей на период досрочных выборов президента. Такое решение принято сегодня на заседании Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.

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Уточняется, что наблюдателям выдадут удостоверения установленного образца. Наблюдатели Динара Ошурахунова и Алмаз Эсенгельдиев зарегистрированы от общественного фонда «Гражданские инициативы».

Отмечается, что они зарегистрированы наблюдателями на период подготовки и проведения досрочных выборов главы государства.

До 14 декабря включительно Центризбирком регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173987/
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