Температурные рекорды. Самым холодным было 21 ноября 1951 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 21 ноября 1951 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −22,3 градуса.

Самым теплым 21 ноября было в 1964-м, когда температура составила +22,5 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры ноября для столицы составляет +4,5 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был ноябрь 1980 года со средней температурой +8,6 градуса.

Самым холодным — ноябрь 1952-го со среднемесячной температурой −4,1 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 21 ноября ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит −12-14 градусов. Днем в столице также будет солнечно. Воздух прогреется до −4-6 градусов.