В Кыргызстане за сутки выявили 425 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировано 110 случаев, в Оше — 13, Чуйской области — 117, Ошской — 50, Таласской — 8, Нарынской — 8, Иссык-Кульской — 55, Джалал-Абадской — 35, Баткенской — 29.

С марта в республике зарегистрировали 67 тысяч 894 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.