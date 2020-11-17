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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

В Оше пригрозили митингами, если брата замглавы МВД не отпустят из-под ареста

Сторонники брата замминистра внутренних дел Суйуна Омурзакова Улукбека требуют выпустить его из-под ареста. Об этом они заявили на пресс-конференции в Оше.

Они считают уголовное дело сфабрикованным, потому что против Улукбека Омурзакова, по их мнению, выдвинуты ложные обвинения.

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Выступающие дали правоохранительным органам 15 дней на решение вопроса. Если брата замглавы МВД не отпустят под домашний арест, они намерены выйти на митинг.

Напомним, старшего прокурора отдела прокуратуры Ошской области Улукбека Омурзакова задержали 12 ноября. Ранее в ходе встречи с и. о. президента местный житель озвучил информацию, что клан семьи Омурзаковых захватил всю южную столицу. По версии следствия, группа лиц, в том числе работники спортклуба «Мухамед Умар», в январе 2020 года якобы проникли на территорию угольного карьера, выставили работников предприятия за пределы карьера, захватили спецтехнику, незаконно добыли уголь, а затем его реализовали без уплаты налогов и социальных платежей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173347/
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