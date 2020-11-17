В Кыргызстане еще 15 медиков заразились коронавирусом

В Кыргызстане за сутки COVID-19 заразились еще 15 медицинских работников. Об этом сегодня сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 3 случая, Чуйской области — 1, Баткенской — 3, Ошской — 1, Джалал-Абадской области — 4 (один работал в красной зоне), Таласской — 3 (один работал в красной зоне).

За сутки с выздоровлением выписаны из стационара 6 медработников, из домашней самоизоляции — 6.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 3 тысячи 750, из которых выздоровели 3 тысячи 505.