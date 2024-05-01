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Общество

Международная акция «Огонь памяти» состоится в Кыргызстане

В Бишкек и Ош прибывает «Огонь памяти» — частица Вечного огня от Могилы неизвестного солдата у Кремля. Акция стартует 3 мая в Александровском саду в Москве. Участники доставят частицу Вечного огня в города-герои и 15 стран мира, сообщается в Telegram-канале посольства РФ в Кыргызстане.

По данным дипмиссии, в Бишкек «Огонь памяти» доставит известный российский актер и мастер боевых искусств, посол Народного фронта Владислав Демин, в Ош — известный актер, доверенное лицо Владимира Путина Михаил Мамаев.

Церемония передачи «Огня памяти» организациям Кыргызстана в Бишкеке состоится 4 мая в 11.00 в парке Победы имени Даира Асанова на Южных воротах у памятника блокадникам Ленинграда.

В Оше она состоится в 12.30 у мемориального комплекса «Вечный огонь». «Огонь памяти» также будете передан Панфиловский дивизии, доставлен в Джалал-Абад, Узген, Кызыл-Кию. Участники акции из Кыргызстана разнесут «Огонь памяти» по многим городам и районам страны.

Каждая лампада станет символом общей памяти на мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы.

4 мая в 15.00 состоится концерт Влада Демина в большом зале КРСУ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293079/
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