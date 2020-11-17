В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 555 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 555 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Уточняется, что в Бишкеке выздоровели 140 человек, Оше — 15, Чуйской области — 92, Ошской — 72, Таласской — 18, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 51, Джалал-Абадской — 90, Баткенской — 72.

За весь период выздоровели 58 тысяч 315 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.