В Кыргызстане появился клуб друзей Азербайджана. На учредительной конференции, посвященной созданию этого общественного объединения, участники — представители кыргызстанской интеллигенции — приняли резолюцию.

Инициатором создания клуба выступил сын народного писателя Чингиза Айтматова Аскар Айтматов.

В своем выступлении он рассказал об особой связи с Азербайджаном.

«Как сын я горд тем, что в этой братской стране очень любят и почитают творчество моего отца и считают его своим. В свою очередь отец тоже был очень влюблен в Азербайджан, где имел много друзей, часто бывал там. С Азербайджаном его связывала и большая дружба с национальным лидером Гейдаром Алиевым. Я унаследовал от отца это теплое отношение к азербайджанскому народу. Все началось с того, что он взял меня с собой в одну из служебных командировок в Баку. Я был тогда еще школьником, и этот большой город стал первым после Фрунзе, который я увидел. Помню, как он тогда меня восхитил. Причем настолько, что я умудрился два раза подняться на вершину знаменитой высокой достопримечательности — девичьей башни», — поделился Аскар Айтматов воспоминаниями и добавил, что правительство Азербайджана наградило Чингиза Айтматова орденом дружбы. Вручил его президент Ильхам Алиев.

Участники единогласно избрали председателем клуба друзей Азербайджана Аскара Айтматова, а вице-председателями — Гияса Халилова и члена ЦИК Кайрата Осмоналиева. Они также приняли резолюцию и выразили надежду на то, что аналогичное общественное объединение будет создано и в Азербайджане.