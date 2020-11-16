Кашкар Джунушалиев был на концерте в Москве в 2019 году. Его по-прежнему ищут

Концерт, посвященный Дню сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, где присутствовал Кашкар Джунушалиев, прошел в 2019 году. Об этом указывается на сайте Первого канала.

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Уточняется, что в этом году телеканал выпустил в эфир повтор с прошлогоднего праздника. Нового концерта не было из-за коронавируса.

Напомним, ранее в телеграм-канале «Компромат» появилось фото с бывшим главой МВД КР Кашкаром Джунушалиевым. В скриншоте было указано, что концерт прошел 15 ноября 2020 года.

Отметим, после беспорядков в Бишкеке в ночь с 5 на 6 октября возбуждено уголовное дело. Экс-главы ГКНБ и МВД Орозбек Опумбаев и Кашкар Джунушалиев покинули свои места и бросили личный состав. Обоих объявили в розыск, однако у следствия нет данных, где они могут быть. Их по-прежнему разыскивают.