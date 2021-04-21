Депутатов интересует, будут ли привлечены к ответственности экс-главы МВД и ГКНБ

Сегодня депутаты парламента заслушивают отчет генерального прокурора Курманкула Зулушева.

Нардеп Рыскелди Момбеков спросил, объявили ли бывших министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева и председателя ГКНБ Орозбека Опумбаева в розыск по линии Интерпола.

Глава надзорного органа ответил, что действиям Кашкара Джунушалиева и Орозбека Опумбаева дадут оценку в рамках расследования уголовного дела о беспорядках в октябре 2020 года.

Начальник следственного управления ГКНБ Сагындык Самидин уулу пояснил, что сейчас назначены необходимые экспертизы. В частности, от чего умер 19-летний Умутбек Алтынбек уулу.

«Дело возбуждено по факту правомерности применения спецсредств. По этому делу никому еще не предъявлено обвинение. Экспертиза должна показать, от чего погиб человек. Если от взрыва шумовой, то откуда она появилась», — сказал Сагындык Самидин уулу.