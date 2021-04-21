15:44
USD 84.80
EUR 102.34
RUB 1.12
Власть

Депутатов интересует, будут ли привлечены к ответственности экс-главы МВД и ГКНБ

Сегодня депутаты парламента заслушивают отчет генерального прокурора Курманкула Зулушева.

Нардеп Рыскелди Момбеков спросил, объявили ли бывших министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева и председателя ГКНБ Орозбека Опумбаева в розыск по линии Интерпола.

Глава надзорного органа ответил, что действиям Кашкара Джунушалиева и Орозбека Опумбаева дадут оценку в рамках расследования уголовного дела о беспорядках в октябре 2020 года.

Начальник следственного управления ГКНБ Сагындык Самидин уулу пояснил, что сейчас назначены необходимые экспертизы. В частности, от чего умер 19-летний Умутбек Алтынбек уулу.

«Дело возбуждено по факту правомерности применения спецсредств. По этому делу никому еще не предъявлено обвинение. Экспертиза должна показать, от чего погиб человек. Если от взрыва шумовой, то откуда она появилась», — сказал Сагындык Самидин уулу.

Напомним, после беспорядков в Бишкеке в ночь с 5 на 6 октября 2020 года возбуждено уголовное дело. Экс-главы ГКНБ и МВД Орозбек Опумбаев и Кашкар Джунушалиев покинули свои места и бросили личный состав. Сообщалось, что обоих объявили в розыск.

Умутбек Алтынбек уулу получил ранения 5 октября во время беспорядков на площади Ала-Тоо. Он скончался в больнице.  
Ссылка: https://24.kg/vlast/190988/
просмотров: 656
Версия для печати
Материалы по теме
Дело о беспорядках. Депутат возмущен: зачем Дастана Бекешева вызывали на допрос
Дело о беспорядках. Фариду Ниязову продлили содержание под стражей
Дело о беспорядках. Двум обвиняемым изменили меру пресечения
Участники октябрьских событий просят президента обратить на них внимание
Требования активистов к Садыру Жапарову. В «Кыргыз умуту» рассказали подробности
Хотим статус героя. Комментарий пресс-секретаря президента Садыра Жапарова
Генпрокурор: Установлено местонахождение Джунушалиева и Опумбаева
Дело о беспорядках. Фариду Ниязову и Канату Сагымбаеву продлили меру пресечения
Адвокат Алмазбека Атамбаева требует допросить Текебаева и Бабанова
Силовик, депутат, коррупционер. Кого в КР считают антигероем года (опрос)
Популярные новости
Лечение иссык-кульским корнем. Кыргызстан вновь попал в&nbsp;заголовки мировых СМИ Лечение иссык-кульским корнем. Кыргызстан вновь попал в заголовки мировых СМИ
Нариман Тюлеев требует аннулировать итоги голосования за&nbsp;партию &laquo;Эмгек&raquo; Нариман Тюлеев требует аннулировать итоги голосования за партию «Эмгек»
Депутаты Жогорку Кенеша выразили недоверие министру здравоохранения Депутаты Жогорку Кенеша выразили недоверие министру здравоохранения
Генпрокурор Курманкул Зулушев назвал самые коррумпированные госорганы страны Генпрокурор Курманкул Зулушев назвал самые коррумпированные госорганы страны
Бизнес
ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; объявляет тендер на&nbsp;закупку оборудования ИА «24.kg» объявляет тендер на закупку оборудования
Новый O!Store отмечает открытие скидкой 30&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары Новый O!Store отмечает открытие скидкой 30 процентов на аксессуары
От&nbsp;футбола до&nbsp;комедии. Телевидение для всех от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц От футбола до комедии. Телевидение для всех от 50 сомов в месяц
Региональные футбольные ассоциации получили экипировку для команд Региональные футбольные ассоциации получили экипировку для команд
21 апреля, среда
15:35
Плачевным состоянием энергетической отрасли озаботился Садыр Жапаров Плачевным состоянием энергетической отрасли озаботился...
15:10
Пять депутатов Жогорку Кенеша находятся под следствием
15:10
Садыр Жапаров назвал выступления против казино черным пиаром
15:10
ИА «24.kg» объявляет тендер на закупку оборудования
15:02
Депутатов интересует, будут ли привлечены к ответственности экс-главы МВД и ГКНБ