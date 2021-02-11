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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Генпрокурор: Установлено местонахождение Джунушалиева и Опумбаева

Установлено местонахождение экс-глав МВД Кашкара Джунушалиева и ГКНБ Орозбека Опумбаева. Об этом в интервью радио «Азаттык» сообщил генпрокурор Курманкул Зулушев.

Однако глава надзорного органа не уточнил, где конкретно находятся бывшие силовики. По его словам, более подробная информация будет предоставлена в ближайшее время.

Напомним, после беспорядков в Бишкеке в ночь с 5 на 6 октября 2020 года возбуждено уголовное дело. Экс-главы ГКНБ и МВД Орозбек Опумбаев и Кашкар Джунушалиев покинули свои места и бросили личный состав. Сообщалось, что обоих объявили в розыск, но у следствия нет данных, где они могут быть
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183139/
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